Pelé confirma presença no sorteio da Copa do Mundo em Moscou

Pelé confirmou nesta quinta-feira (30), que vai participar do sorteio dos grupos da Copa do Mundo da Rússia, nesta sexta-feira (1), em Moscou. O "Rei do Futebol" não explicou qual será a sua função no evento, que terá ainda as presenças do compatriota Cafu e do argentino Diego Maradona.

"Hoje eu estou viajando para Moscou, para o sorteio da #WorldCupDraw. Eu mal posso esperar por 14 de junho de 2018!", anunciou Pelé, nas redes sociais. Junto da mensagem, o ídolo publicou foto dentro de um avião que o estaria levando até a capital russa. O sorteio será realizado no Palácio do Kremlin às 13 horas (horário de Brasília).

Today I am on my way to Moscow for the #WorldCupDraw. June 14, 2018 can't come soon enough! Uma publicação compartilhada por Pelé (@pele) em Nov 29, 2017 às 12:57 PST

No evento, o tricampeão mundial terá a companhia do ex-lateral Cafu, duas vezes campeão mundial pelo Brasil, em 1994 e 2002. Ele será um dos auxiliares do ex-jogador da seleção inglesa Gary Lineker, confirmado como o comandante do sorteio ao lado da jornalista russa Maria Komandnaya.

Além de Cafu, o ex-goleiro Gordon Banks, o atacante Diego Forlán, e os ex-zagueiros Carles Puyol e Fabio Cannavaro vão ajudar Lineker no sorteio. O sorteio terá ainda o ex-zagueiro Laurent Blanc, o ex-atacante russo Nikita Simonyan e Diego Maradona.