Esporte Pego no doping, Walter vive mais um problema na carreira O atacante do CSA foi flagrado por uso de uma substância encontrada em remédios para emagrecer

O atacante Walter está envolvido em uma nova polêmica. O jogador de 29 anos, que está na equipe do CSA, foi flagrado no exame antidoping pelo uso de uma substância encontrada em remédios para emagrecer. A punição para o jogador deve ser divulgada nos próximos dias. No clube alagoano, o atleta disputou apenas 9 jogos e marcou dois gols. O ano não está fácil para o...