'Pegar grupo difícil na Copa pode fortalecer a seleção', diz Tite

O técnico Tite desembarcou nesta quarta-feira em Moscou e não se mostrou preocupado com a possibilidade de o Brasil já enfrentar seleções de peso na fase de grupos da Copa do Mundo. "Às vezes, pegar um grupo difícil pode fortalecer a seleção para as próximas fases", afirmou o treinador.



O sorteio da Copa está marcado para ocorrer na sexta-feira e, pelas regras da Fifa, existe a possibilidade de que o Brasil fique no mesmo grupo que Espanha ou Inglaterra, duas seleções campeãs mundiais.



Nesta quarta, a Fifa realizou uma simulação do sorteio e o time de Tite ficou com Dinamarca, Marrocos e a própria Inglaterra. Tite, que confessou que fez "quinhentas simulações", insiste que não há como escolher. "Não da para definir", disse. Segundo ele, confrontos mais duros podem, inclusive, exigir que o time esteja mais preparado desde o início.



Tite enfrentou em Moscou não apenas um frio de 4 graus negativos. Mas também um trânsito e uma burocracia de três horas entre o desembarque e a sua chegada ao hotel, no centro da cidade. No total, o brasileiro levou mais de 20 horas entre o Rio de Janeiro e Moscou e disse que aproveitou o tempo para "ler".



REGRAS - Pelas definições da Fifa, as 32 seleções classificadas serão distribuídas em quatro potes, cada uma com oito países.



No pote número 1 estarão a Rússia e os sete melhores classificados no ranking da Fifa. Isso inclui Brasil, Alemanha, Portugal, Bélgica, Polônia, França e Argentina. Cada uma dessas seleções, portanto, ficará em um grupo diferente.



No pote número 2 estarão as oito seleções seguintes no ranking. Isso inclui Uruguai, México, Croácia, Colômbia, Inglaterra, Suíça, Espanha e Peru.



Pelas regras da Fifa, porém, seleções de uma mesma região do mundo não poderão ficar no mesmo grupo. Assim, fica já descartada a presença de Peru, Uruguai e Colômbia com o Brasil. Do pote 2, portanto, poderiam cair no grupo de Tite os times do México, Croácia, Inglaterra, Suíça ou Espanha.



No pote 3 estarão as seleções da Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Irã e Senegal. Qualquer um deles pode ser sorteado para entrar no grupo brasileiro.



Por fim, o grupo 4 conta com as seleções classificadas com posições mais baixas no ranking: Sérvia, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Panamá, Marrocos, Japão, Austrália e Nigéria.



Outra definição que sairá do sorteio é o calendário de jogos. Dependendo do grupo, o Brasil descobrirá em quais cidades jogará. Além de Moscou, o torneio ocorre em São Petersburgo, Kalingrado, Kazan, Samara, Nizhny, Volgograd, Saransk, Rostov e Sochi.