Esporte Pedro brilha, Fluminense bate o Sport e encerra jejum de vitórias no Brasileirão Depois de seis partidas sem ganhar, tricolor volta a vencer na Série A ao superar rubro-negro fora de casa

O Fluminense quebrou um jejum de seis jogos sem vitória ao bater o Sport por 2 a 1, na tarde deste domingo (22), na Ilha do Retiro, em Recife, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O primeiro triunfo do time sob o comando do técnico Marcelo Oliveira, que substituiu Abel Braga durante a pausa da competição motivada pela Copa do Mundo, foi conquistado com dois gols d...