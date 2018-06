Esporte Pedro Bambu rescinde contrato com o Goiás e deve reforçar o Atlético Contratado no início de 2017, o volante atuou 70 vezes com a camisa esmeraldina e marcou 4 gols

A passagem de Pedro Bambu no Goiás chegou ao fim. Na manhã desta segunda-feira (11), a pedido do jogador, o Goiás rescindiu o vínculo com o atleta de maneira amigável. Nas próximas horas, o volante deve ter seu retorno ao Atlético anunciado. Pelo clube esmeraldino, Bambu fez 70 jogos, marcou 4 gols e foi bicampeão goiano. Neste ano, atuou em 18 partidas e bala...