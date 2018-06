Esporte Pedro Bambu destaca que voltou ao Dragão para poder jogar Para o clássico de sábado (16), contra o Vila Nova, o volante deve ser titular no meio de campo rubro-negro

Após ficar longe do Atlético em 2017 e o primeiro semestre deste ano, Pedro Bambu voltou ao Dragão, clube onde o jogador viveu seus melhores momentos no futebol, sendo coroado com o título Série B em 2016. Em seu retorno, o volante fez questão destacar que volta ao clube de cabeça erguida e que quer jogar, já que no Goiás, ele pouco atuou. "Não me arrependo de ter...