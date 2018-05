Esporte Paulo Autuori deixa diretoria do Fluminense após cinco meses no cargo O dirigente assumiu o cargo no final de 2017, mas vinha sofrendo por conta dos problemas financeiros do clube

O Fluminense confirmou nesta segunda-feira (28) a saída do diretor de futebol, Paulo Autuori. O clube não informou os motivos da saída, mas deixou claro que a decisão partiu do dirigente. "O clube lamenta a interrupção do trabalho, que trouxe diversas evoluções no dia a dia do futebol tricolor nestes pouco mais de cinco meses do profissional à frente do departam...