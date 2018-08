Esporte Paulistas iniciam bem a 21ª rodada

A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro foi aberta neste sábado com uma vitória do Santos sobre o Bahia, por 2 a 0, ontem, na Vila Belmiro. Já na capital paulista, o Corinthians bateu o Paraná Clube, no Itaquerão, por 1 a 0, gol do zagueiro Henrique. Na vitória santista, marcaram Derlis González e Gabriel. Em Curitiba, o Atlético Paranaense venceu o Grêmio, por 2 a 1...