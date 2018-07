Esporte Paulista fatura prova principal em etapa de abertura em Goiás Na 1ª etapa do ano em Goiás para as máquinas de duas rodas, piloto de São Paulo lidera SBK Pro

Além da temperatura, a adrenalina foi alta, neste domingo (8), no Autódromo de Goiânia, que recebeu um bom público para prestigiar os principais pilotos de moto do País, na abertura da temporada 2018 do Goiás Superbike e na 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade. Neste domingo, um dos destaques da competição foi o paulista Danilo Lewis, que venceu a princip...