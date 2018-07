Esporte Paulinho é poupado no último treino da seleção brasileira em Sochi O volante, que realizou apenas trabalhos regenerativos pelo segundo dia consecutivo, não teve férias antes do começo da temporada europeia, no ano passado

Em seu último treino em Sochi durante a Copa do Mundo, a seleção brasileira não contou com a presença de Paulinho na atividade realizada no estádio Slava Metreveli nesta quarta-feira (4). O volante realizou apenas trabalhos regenerativos pelo segundo dia consecutivo, mas a assessoria de imprensa da CBF assegura que ele não preocupa para o duelo de sexta-feira (6) com a...