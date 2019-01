O início do Campeonato Goiano comprovou a perspectiva de pré-temporada de que o Goiás começa o ano à frente dos rivais no Estado. A goleada sobre o Goiânia mostra que o clube pode estar no caminho certo para uma temporada importante em sua história, mas evidencia também que o alviverde precisa ser mais testado para tirar conclusões mais precisas sobre sua preparação.

Destaque da temporada passada do Goiás, o atacante Michael deve ter sido um bom anfitrião para Renatinho e Marlone se sentirem à vontade no elenco. Os três se deram bem, tiveram boas atuações e largam na frente. O apagado Brenner, sobretudo depois da boa entrada de Júnior Brandão, liga o sinal de alerta para se manter.

A burocracia escalou o meia Léo Sena, que teve a chance de iniciar o clássico Go-Go só porque Marcinho não foi regularizado. O jogador, que no ano passado se destacou mais pela zoeira do que pelo futebol, foi bem e espera ter jogado uma dúvida na cabeça do técnico. Apesar da boa estreia, está pressionado pelo reforço que chegou e pela temporada ruim que teve em 2018.

Outras mudanças no time que ocorrerão naturalmente serão nas laterais - Nilson Loyola, na esquerda, e Kevin, na direita, terão chance quando estiverem regularizados. De qualquer forma, a defesa, incluindo o goleiro Sidão, ainda não foi testada. Se o Novo Horizonte não for capaz de colocar o setor esmeraldino em teste, o quarteto formado por Danilo, Alan Mineiro, Rafael Silva e Mateus Anderson certamente o fará. É bom avaliar também o quanto o Goianão pode testar o alviverde, que tem desafios maiores na temporada.

O Goiânia teve modéstia para reconhecer que dificilmente seria páreo duro para o atual tetracampeão goiano. Agora, é bom o Galo se voltar para seu elenco e avaliar a possibilidade reforçá-lo.

Na estreia de Danilo pelo Vila Nova, talvez o fato mais aguardado da rodada, o meia deu indícios de que pode até mesmo disputar para ser o melhor jogador do Campeonato Goiano com jogadores mais jovens que ele. A condição física aperta, mas, enquanto está em campo, o jogador de 39 anos prova ser acima da média no Estadual. Sua presença na equipe pode também estimular outros jogadores a estarem sempre no nível mais alto de suas atuações.

Preocupado em ter Jorginho o ano inteiro em condições físicas que permitam alto desempenho, o Atlético deu a Matheus a chance de se mostrar enquanto o verdadeiro camisa 10 rubro-negro não está pronto. Resta ao jogador de 25 anos aproveitar as brechas. A não ser que Jorginho, quando jogar, apresente queda no rendimento que o consagrou no futebol goiano.

No caso do goleiro Thiago, que não teve concluído o empréstimo do Flamengo ao Atlético, o Dragão está certo em não aceitar, caso exista, uma cláusula contratual que impõe quantidade de jogos que o jogador precisa fazer como titular. Um contrato não pode ser mais forte que a autonomia da comissão técnica e que os esforços dos concorrentes da posição.

No entanto, o episódio de Thiago talvez revele como funcionam os bastidores do futebol. Se apareceu uma cláusula que impõe que o jogador precisa ser titular para ser emprestado a um clube, é sinal de que há, na prática, esse tipo de negociação.