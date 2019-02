Esporte Patriots, de Tom Brady, derrota o Rams e vence o Super Bowl pela sexta vez Jogo foi marcado por defesas fortes, mas estrela aparece e decide no último quarto

A 53ª decisão do Super Bowl, a final da NFL, consolidou a dinastia do New England Patriots, liderado pelo quarterback Tom Brady. Responsável por comandar todas as jogadas ofensivas de seu time e conhecido no Brasil por ser marido da modelo Gisele Bündchen, o jogador de 41 anos foi decisivo na vitória do Patriots sobre o Los Angeles Rams, por 13 a 3, na noite deste domingo, n...