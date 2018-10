Esporte Passado não assusta o Vila Nova, Tigre quer evitar erros para emplacar acesso à elite nacional Líderes do elenco colorado enxergam um momento diferente para o time

Colado no grupo de classificação à Série A (G4), com 51 pontos e a mesma pontuação do 4º colocado, o CSA, o Vila Nova se aproxima da reta final da Série B do Campeonato Brasileiro vacinado contra problemas que comprometeram o sonho do acesso em 2017. Líderes do elenco colorado enxergam um momento diferente em relação ao vivido no passado e prometem que o Tigre vai lut...