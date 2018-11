Esporte Passado instável faz Goiás ter cuidado Clube adota cautela para definir novo comando, após constantes trocas de técnicos nas últimas temporadas

Ter cautela para fazer a escolha certa, mas sem ficar parado. Esse vem sendo o dilema da diretoria do Goiás desde a manhã de segunda-feira (26), quando o técnico Ney Franco recusou renovar seu contrato com o clube. A preocupação da diretoria em não errar no nome do futuro treinador do Goiás passa pela pressão que o time vive, mesmo com a recente conquista do acesso.O G...