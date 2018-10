Esporte Passadas são símbolos de vitórias pessoais Meia Maratona de Goiânia reúne corredores, que celebram feitos e vencem desafios individuais

A 10ª edição na Unimed Meia Maratona de Goiânia reuniu neste domingo mais de 2,6 mil inscritos em busca do pódio, prêmios e, principalmente, superação. No percurso de 21 km, o jataiense Pablo Fagundes levou a melhor com o tempo de 1 hora e 10 minutos. Aos 31 anos, Pablo participou pela quarta vez da Meia Maratona, sagrando-se bicampeão. A primeira vez que conquistou ...