Esporte Partida significa fim do ciclo com números importantes para o Vila Nova

A última partida da passagem do técnico Hemerson Maria marcará um número expressivo para a história do Vila Nova. O treinador completará 96 partidas no comando do Tigre, sendo que 76 delas na Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o treinador colorado terá o dobro do segundo colocado no quesito, o experiente Givanildo Oliveira, que comandou o Vila Nova por 38 jog...