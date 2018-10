O clima de decisão que cercava o clássico fez com que a torcida atleticana superasse o público pagante da estreia do Estádio Antônio Accioly, contra o Coritiba, pela 21ª rodada. A ocasião levou 4.747 torcedores à praça esportiva. Já na tarde de ontem, em duelo com torcida única, 7.979 torcedores compareceram ao Accioly para apoiar o time. Mesmo com o Atlético saindo atrás no placar logo aos 9 minutos da 1ª etapa, o torcedor não deixou de cantar e incentivar a equipe. O apoio funcionou e o Dragão conseguiu a virada, mas cedeu o empate no final, saindo de campo vaiado. “Assim como o torcedor, não gostamos de perder e eles têm o direito de cobrar. Estamos vivos na disputa, o campeonato está nivelado e precisamos aproveitar melhor os jogos em casa”, destacou o atacante Júlio César.