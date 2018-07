Esporte Paris Saint-Germain anuncia a contratação do goleiro Buffon Italiano chegou a Paris nesta sexta para realizar exames médicos e, em seguida, assinou contrato com validade de um ano

O Paris Saint-Germain oficializou no início da tarde desta sexta-feira a contratação do experiente goleiro Gianluigi Buffon. O italiano chegou a Paris nesta sexta para realizar exames médicos e, em seguida, assinou contrato com validade de um ano, que pode ser prorrogado para mais um. Ícone da Juventus, da Itália, clube que defendeu por 17 anos, Buffon foi anuncia...