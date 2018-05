Esporte Parecidos, Goiás e Boa buscam reação Na faixa do Z4 e com as campanhas semelhantes, alviverde tem de bater mineiros em jogo sem torcedores

O Goiás terá à frente, na Série B do Brasileiro, o Boa Esporte (MG), que vive situação parecida com a do alviverde na competição. O Boa também está na zona de rebaixamento (Z4), apresenta um dos piores ataques e uma das defesas mais vazadas, além de já ter recorrido à troca de comando técnico no começo da competição. O jogo será sábado, no Serra Dourada, às 16h30.O in...