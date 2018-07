Esporte Paraná vence América-MG em casa e respira na briga contra o rebaixamento Atacante Rodolfo fez o único gol do confronto. Vitória dá fôlego ao clube paranaense na luta para não cair

O Paraná levou a melhor no duelo de desesperados da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Durival Britto, em Curitiba, o time paranaense venceu o América-MG por 1 a 0, na tarde deste domingo (22), e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. O atacante Rodolfo fez o único gol do confronto. O resultado fez o Paraná aliviar a pressão, mas não foi suficie...