Paraná ganha do CRB fora de casa e volta à elite do Brasileiro após 10 anos

Dez anos depois, o Paraná está de volta a Série A do Campeonato Brasileiro. Jogando no Estádio Rei Pelé, em Maceió, o time do técnico Matheus Costa venceu o CRB por 1 a 0 e se garantiu no G4 da Série B. Em tarde inspirada do goleiro Edson Kolln, coube ao zagueiro Audálio marcar contra o próprio gol na 37ª e penúltima rodada.



Com 63 pontos, o Paraná confirmou o acesso graças à derrota do Oeste para o ABC, por 2 a 0, e o empate sem gols do Londrina com o líder América-MG. O clube paranaense se junta a América-MG, Internacional e Ceará, que também estão confirmados na Série A de 2018. Com 45 pontos, o CRB já entrou em campo sem chances de ser rebaixado e agora cumpre tabela na última rodada.



Com apenas três minutos de bola rolando, o Paraná já assustou o time da casa. Robson aproveitou o espaço na intermediária, ajeitou o corpo e soltou o pé, exigindo a defensa de Edson Kolln. Na sequência, aos 13, foi a vez de Vitor Feijão também arriscar de longe, mas o goleiro do CRB apareceu mais uma vez.



Aos 28 minutos, Diego aproveitou uma falta, calibrou o pé e mandou com muita força contra o goleiro Richard, que ficou só olhando quando a bola bateu na rede, mas pelo lado de fora. Um minuto depois, Zezinho desarmou o zagueiro e ficou frente a frente com Edson Kolln, mas chutou em cima do arqueiro.



Durante o intervalo, Matheus Costa teve tempo para acertar os detalhes que faltaram no primeiro tempo. Apesar da superioridade do Paraná, os jogadores vinham esbarrando em Edson Kolln. Até que, aos 17 minutos, Alemão escapou pela esquerda e tocou para trás na saída do goleiro. O zagueiro Audálio se enrolou e acabou empurrando contra o próprio gol.



O técnico Mazola Júnior não gostou dos espaços que o CRB deu para o adversário e fez mudanças. Zé Carlos e Eduardo saíram para as entradas de Neto Baiano e Clebinho, respectivamente. As mudanças vieram junto com uma bronca na marcação, que estava com dificuldade para segurar a dupla Renatinho e Alemão pela esquerda.



Nos minutos finais, o Paraná apenas gastou o tempo no relógio. O time trocava passe no campo de ataque à espera do apito final do árbitro, que ainda deu dois minutos de acréscimo. Ao final da partida, os jogadores se abraçaram e ajoelharam no gramado, comemorando o acesso para a primeira divisão nacional.



Na 38.ª e última rodada, o CRB enfrenta o América-MG no estádio Independência, em Belo Horizonte, enquanto que o Paraná recebe o Boa no estádio Durival de Britto, em Curitiba. Os dois jogos estão marcados para as 17h30 do próximo sábado.



FICHA TÉCNICA

CRB 0 x 1 PARANÁ



CRB - Edson Kolln; Eduardo (Clebinho), Flávio Boaventura (Audálio), Gabriel e Diego; Yuri, Rodrigo Souza, Edson Ratinho, Tony e Chico; Zé Carlos (Neto Baiano). Técnico: Mazola Júnior.



PARANÁ - Richard; Cristovam, Iago Maidana, Eduardo Brock e Rayan; Vinícius Kiss, Leandro Vilela (Gabriel Dias), Renatinho e Zezinho (Alemão); Robson e Vitor Feijão (Felipe Alves). Técnico: Matheus Costa.



GOL - Audálio (contra), aos 17 minutos do segundo tempo.



CARTÃO AMARELO - Zezinho (Paraná).



ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).



RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.



LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).