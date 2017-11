Paraná faz aposta certeira para a 10

O calvário do Paraná na Série B durou 10 anos. Desde a queda em 2007, a equipe paranaense oscilou em campanhas medianas e ruins, mas neste ano o time conquistou o 4º lugar, que colocou a Gralha Azul, mascote do Paraná, de volta à elite do futebol brasileiro.Um dos destaques do tricolor é o meia Renatinho. Autor de 9 gols na 2º divisão, o atleta de 25 anos, é cria da ba...