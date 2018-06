Esporte Paraná bate Bahia em duelo direto contra rebaixamento, mas ambos seguem na degola

Após um início ruim no Campeonato Brasileiro, o Paraná vai dando sinais de reação e chegou à segunda vitória seguida nesta quinta-feira ao bater o Bahia por 1 a 0, no estádio Durival Britto, em Curitiba, pela 10.ª rodada. Mesmo com a vitória, o time da casa ainda está na 18.ª posição, dentro da zona do rebaixamento, com nove pontos. O Bahia, com um ponto a menos, pa...