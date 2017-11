Paralímpico: Raízes falam mais alto na hora de definir o destino

É com a camisa do Camaleões Sobre Rodas (Aparecidense/Adap) que Dwan Gomes dos Santos entra em quadra no Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas da 3ª Divisão, que teve início na terça-feira, em Goiânia. Atuando pela equipe, o atleta, de 24 anos, retorna à capital, terra em que cresceu e conheceu o esporte.Após jogar na Espanha, durante quatro meses e...