Esporte Parabenizado por Putin, técnico da Rússia contém euforia após goleada em estreia "A Copa está apenas começando. Nós ganhamos de 5 a 0, mas poderíamos ter empatado em 1 a 1 e estaria a mesma coisa aqui. É um torneio e temos que somar pontos", afirmou Stanislav Cherchesov

Com semblante tranquilo, relaxado e até arriscando algumas brincadeiras com os jornalistas, como na véspera da estreia, o técnico da Rússia, Stanislav Cherchesov, afirmou depois da vitória sobre a Arábia Saudita por 5 a 0, no estádio Luzhnik, em Moscou, que seu time sabia muito bem o que estava fazendo em campo. "Trabalhamos para estar aqui. Mas a Copa do Mundo está a...