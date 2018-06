Esporte Para voltar a vencer, Vila tenta acertar pontaria

O Vila Nova começou a Série B como uma das sensações da competição, vencendo os 4 primeiros jogos e chegando à liderança. Porém, o colorado já soma seis partidas sem saber o que é vencer. Para tentar recuperar o bom momento, o clube terá o clássico diante do Atlético na próxima rodada, no sábado (16), no Estádio Serra Dourada.A partida diante do rival rubro-negro pode s...