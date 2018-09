Esporte Para voltar a vencer, Atlético quer aproveitar má fase do Figueirense como mandante Contra o time catarinense, a novidade na equipe titular deve ser a entrada de Thiago Santos

O Atlético busca se recuperar na Série B, após duas derrotas consecutivas. Para isso, o rubro-negro irá enfrentar o Figueirense, neste sábado (29), às 16 h30, no estádio Orlando Scarpelli. O confronto é decisivo para as duas equipes, enquanto os donos da casa querem voltar a se aproximar do G4, já que estão a 6 pontos do Avaí, o 4º colocado, o Dragão tem um objetivo m...