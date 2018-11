Esporte Para trio goiano, semana será de tensão e contas Antes da 37ª e penúltima rodada, goianos se concentram no objetivo e preparam equipes para decisões

Com os resultados da 36ª rodada, a briga pelo acesso na Série B está embolada. Sete equipes (2º ao 8º colocados) entrarão na penúltima rodada, que começa amanhã, com chances matemáticas de subir para a Série A. Para os goianos, a situação mais cômoda é do Goiás, que depende apenas de si. Para Vila Nova e Atlético, o sonho está mais longe. Precisam vencer seus dois últim...