Esporte Para Tiago Luís, a palavra de ordem no Goiás é 'trabalho' Goiás, que ocupa a 18ª colocação, volta a campo no sábado (26), para enfrentar o Boa Esporte, no Serra Dourada

Após seis jogos na Série B, o Goiás conquistou apenas 2 pontos e ocupa a 18ª colocação. Para tentar mudar a situação, o esmeraldino apostou na mudança de treinador, com a chegada de Ney Franco. O novo comandante está tentando implantar um novo esquema tático, o 4-4-2, mas sem um homem de referência. Os jogadores esperam que já no duelo contra o Boa Esporte, no Serra D...