Esporte Para se manter vivo e adiar acesso do líder, Atlético terá só uma novidade

Nos últimos dois jogos, o Atlético conquistou duas vitórias fora de casa, melhorou as chances de acesso e está mais confiante à sequência de cinco jogos que restam na Série B. O primeiro deles é amanhã, às 17 horas, no Estádio Antônio Accioly, contra o líder, o Fortaleza. Para o zagueiro Lucas Rocha, que reconquistou posição após a volta do técnico Wagner Lopes, o Dragão...