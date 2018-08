Esporte Para se manter no G4 e melhorar números do 1º turno, Goiás enfrenta o São Bento O alviverde entra em campo às 20h30, no estádio Olímpico, diante da equipe paulista

Diante do São Bento, o Goiás quer continuar o embalo na Série B e busca a terceira vitória consecutiva, para isso espera o apoio do seu torcedor no duelo desta terça-feira (21), às 20h30, no estádio Olímpico. O alviverde também quer o triunfo para se manter no G4, já que ocupa a 4ª colocação, com 33 pontos. A vitória sobre o Figueirense, na última rodada, além de val...