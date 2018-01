Para russos em Goiânia, Copa do Mundo é chance para mudar visão sobre a Rússia

A Rússia impressiona os visitantes de outras culturas em vários aspectos. A cultura exótica, os lugares históricos espalhados pelo país, as estações de metrô em Moscou, sem esquecer praias, restaurantes, monumentos, igrejas e palácios. Tudo isso, no entanto, deixou de ser o lar de russos que, por diferentes motivos, desembarcaram em Goiânia e criaram raízes no cerrado do B...