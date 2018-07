Esporte Para Ronaldo, críticas a Neymar são 'conversa fiada de boteco' Ex-jogador minimizou o fato de seleções e imprensa estrangeiras condenarem as simulações do camisa 10 da seleção brasileira

Ronaldo Fenômeno saiu em defesa de Neymar, durante a apresentação do Prêmio Melhor do Mundo da Fifa, nesta quarta-feira (4). Criticado por seleções e imprensa estrangeiras por suas simulações, o brasileiro tem sido um dos focos das polêmicas da Copa do Mundo. "Temos que ser mais técnicos nos comentários e menos conversa fiada de boteco", disse. Nos últimos dias, ...