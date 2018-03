Para Ramon, Vila tem de jogar sem desespero contra o Ferroviário/CE, pela Copa do Brasil

Após a classificação para a fase final do Goianão, o Vila Nova agora volta o pensamento para o Copa do Brasil. Na quinta-feira (15), às 20h30, o colorado recebe o Ferroviário/CE, no estádio Serra Dourada,no jogo de volta da 3ª fase. O primeiro confronto terminou empatado em 1 a 1, em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Para não sofrer e ter que decidir a partida após os 90 minutos, o Vila terá que marcar gols, para isso depende do seu principal artilheiro na temporada, o atacante Ramon, que já marcou 5 gols. Contra o Ferroviário, o jogador sabe que o time não pode desesperar e querer marcar de qualquer forma.

"Não podemos ter ansiedade e pressa. Vamos tentar vencer no tempo regulamentar, mas sem desespero para não nos complicarmos durante os 90 minutos", disse Ramon, que espera uma partida em que as duas equipes proponha o jogo, já que o rival gosta de jogar com a bola nos pés.

"Será um jogo diferente do que foi em Fortaleza, mas as informações que recebemos é que o time deles joga junto a muito tempo. É uma equipe entrosada, técnica e que preza a posse da bola", completou Ramon.