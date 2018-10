Esporte Para pilotos, Hamilton tem potencial para superar recordes de Schumacher Ex-piloto alemão acumula um total de sete títulos ganhos, em 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004

O caminho está livre para Lewis Hamilton alcançar e até superar as marcas históricas de Michael Schumacher na Fórmula 1. Ao menos esta é a avaliação de pilotos ouvidos pelo Estado. Na avaliação deles, as circunstâncias favorecem a hegemonia do inglês em busca dos números. Com a conquista do pentacampeonato, no México, o inglês pode igualar os sete títulos do alemão e...