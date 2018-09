Esporte Para Parreira, 'Neymar e Messi não fizeram o que torcida esperava deles na Copa' Os dois jogadores estão fora da disputa do prêmio "The Best", concedido pela Fifa ao melhor jogador do ano

Fora da disputa do prêmio "The Best", concedido pela Fifa ao melhor jogador do ano - os concorrentes são o português Cristiano Ronaldo, o croata Luka Modric e o egípcio Mohamed Salah -, Neymar e Lionel Messi decepcionaram na Copa do Mundo da Rússia e isso foi determinante para o fracasso deles na última temporada. Assim definiu Carlos Alberto Parreira, em uma entrevista a...