Esporte Para Nonato, força se sobressai à técnica na Série D Aparecidense lidera o Grupo A11 da Série D, com 7 pontos, e volta a campo no sábado (19), diante do Ceilândia

A Aparecidense segue firme rumo a classificação no grupo A11 da Série D. Com 7 pontos, o Camaleão assumiu a liderança do grupo na última rodada, após vencer o Sinop-MT, fora de casa. Na próxima rodada, o time goiano já pode garantir a sua classificação para a próxima fase, basta uma vitória sobre o Ceilândia e torcer para um empate do Novoperário. Além da cla...