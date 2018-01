Para Nonato, Aparecidense é a segunda força do futebol goiano

No início do Goianão, a Aparecidense foi cotada como um dos times candidatos para uma vaga nas semifinais, principalmente pelo elenco experiente. O atacante Nonato vai além e afirma que o time está atrás apenas do Goiás. "Na minha opinião, o nosso elenco só perde para o Goiás. Temos um grupo de muita qualidade e estamos no mesmo nível ou um pouco melhor do que Atlético e Vila Nova", frisou o atacante.

Acostumado a marcar muitos gols, Nonato quer voltar a balançar as redes, já que fez apenas um gol na competição. "Eu me cobro muito, são três partidas e apenas um gol. Estou tranquilo, o importante é ter sequência e ter a confiança do treinador. Mas, por ser artilheiro, vou buscar sempre melhorar", disse o atacante.

Autor do primeiro gol do Camaleão na última partida, Helder também acredita que o time é uma das principais forças da competição, principalmente por sempre estar mantendo a base de um ano para outro. "Nos últimos anos, estamos fazendo bons campeonatos. O time manteve muita gente do último ano e temos um entrosamento. Nosso objetivo é ser campeão e creio que nossa equipe está entre as melhores da competição", comentou o lateral.

Na próxima rodada, o Camaleão enfrenta o Iporá, no sábado (27), às 17 horas, no estádio Anníbal Batista de Toledo. O lateral da equipe de Aparecida espera uma partida complicada contra o Iporá, principalmente pelo calendário apertado dos clubes. "Temos em mente dar sequência a essas vitórias. Sabemos que sábado será uma partida complicada por conta do desgaste, mas se a gente quer algo grande precisamos vencer, principalmente por jogar em casa", destacou Helder.

A Aparecidense é 2ª colocada do Grupo B, com 4 pontos, atrás do Vila Nova, líder com 5 pontos.