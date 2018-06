Esporte Para Ney Franco, alviverde está conseguindo criar "cara" de Série B No próximo duelo, diante do Avaí, o esmeraldino terá 4 desfalques: Gilberto Jr, Giovanni, Carlos Eduardo e Lucão

Com a vitória sobre o CRB, nesta terça-feira (26), por 2 a 1, o Goiás saiu da zona do rebaixamento, o que dá uma tranquilidade maior para o time de Ney Franco trabalhar e poder focar no objetivo para essa reta final de primeiro turno, que é de se aproximar dos times do G4. O treinador ressaltou a boa evolução da equipe e destacou que o time está criando uma cara de S...