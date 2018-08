Esporte Para não perder foco, Esquiva Falcão ficará nos EUA até disputa do título mundial O brasileiro lutou no sábado passado e venceu o mexicano Jonathan Tavira com facilidade. A próxima luta marcada é para 20 de outubro, em Las Vegas, e depois pelo cinturão

Disputar um título mundial no boxe é para poucos. É com este pensamento que Esquiva Falcão anunciou que só voltará para o Brasil após a disputa do cinturão da Associação Mundial de Boxe (AMB, na sigla em inglês) diante do japonês Ryota Murata. "Não vou para o Brasil para dar continuidade aos treinamentos. Semana que vem recomeço a treinar forte novamente", disse o pes...