Esporte Para Moacir, Vila Nova precisa ter uma sequência de vitórias como mandante O colorado volta a campo na próxima sexta-feira (17), contra o CRB, no Serra Dourada

Após a derrota para o Avaí, na última rodada, o Vila Nova volta a jogar pela Série B, para se manter próximo aos times do G4. O colorado, que ocupa a 7ª colocação, com 30 pontos, e está a um do Atlético, 4º colocado, entra em campo na sexta-feira (17), às 20h30, no Serra Dourada, onde irá receber o CRB, pela 21ª rodada. Diante da equipe alagoana, o Vila Nova q...