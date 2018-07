Esporte Para manter embalo, Vila Nova muda ataque para enfrentar Londrina O colorado soma 22 pontos e está na 4ª colocação

O Vila Nova volta a jogar em casa após dois bons resultados longe de Goiânia, foram duas vitórias que recolocaram o time dentro do grupo de acesso para a Série A. Para se manter dentro do G4 e buscar a terceira vitória consecutiva na Série B, o colorado enfrenta o Londrina, nesta quinta-feira (5), às 20h30, no Serra Dourada. Para o duelo diante do Londrina, os jog...