Esporte Para Jonathan, Atlético precisa se impor para vencer o clássico O Atlético é o 3º colocado, com 43 pontos, já o Goiás ocupa a 4ª colocação, com 42

Após voltar ao G4 da Série B na última rodada, o Atlético, que ocupa a 3ª colocação, com 43 pontos, chega embalado para o clássico de sábado (15), diante do Goiás, no estádio Olímpico. Porém, dentro do grupo rubro-negro o adversário é tratado com muito respeito, até porque o alviverde está a um ponto do time campineiro. "Clássico não tem favorito, não tem mo...