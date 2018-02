Para Hemerson Maria, Vila Nova terá que superar seus limites para manter invencibilidade

As próximas semanas serão decisivas para o Vila Nova, após eliminar o Joinville, pela Copa do Brasil, o time já volta a campo nesse final de semana, para o clássico contra o Atlético, no domingo (25), às 16 horas, no Estádio Serra Dourada. O jogo, além de valer os três pontos, também vale para o colorado continuar com a invencibilidade na temporada, que já dura 11 jogos.

O Vila Nova, além de não ter perdido na temporada, também possui um aproveitamento muito bom em clássicos, em 3 disputados nesse ano, o time venceu dois e empatou um. Mas contra o Atlético, Hemerson Maria ressalta que a equipe precisa ter muita atenção, principalmente por conta do novo comandante, que mudou a cara do time.

"O Atlético é muito bem treinada pelo Tencati, evoluiu de mais. O Tencati mudou a maneira do time jogar, não que o João (Paulo Sanches) não viesse fazendo um bom trabalho, o time só não conseguiu render. Eles tiveram uma semana cheia de treinos e estudo, então vamos ter que jogar com muita intensidade e força para conseguir uma vitória", disse Hemerson Maria.

Além do clássico, o time também volta a fazer um jogo decisivo na próxima semana, onde enfrenta o Ferroviário/CE, pela 3ª fase da Copa do Brasil. Nesse duelo, Hemerson Maria ressalta que o time irá precisar superar seus limites, para conseguir avançar de fase, já que o time cearense vem surpreendendo, já que eliminou o Sport na última fase.

"Ele (Ferroviário) é como se fosse o Bangu no Rio de Janeiro e é muito querido pelas torcidas de Ceará e Fortaleza, então acredito que possa ter o apoio dessas duas torcidas para incentivar o time deles. Tem o comando do Ademir Fonseca, que cobra intensidade, disciplina tática e vem fazendo um bom campeonato cearense, além de ter um time com jogadores rápidos, intensos e com muita qualidade técnica", disse Hemerson Maria.