Para Hemerson Maria, Vila Nova terá de remar muito para voltar ao G4

Hemerson Maria, Vila Nova terá de remar muito para voltar ao G4 Com o empate diante do Oeste, o colorado permanece na 8ª colocação, agora com 37 pontos

O Vila Nova voltou a empatar em casa na Série B, diante do Oeste, os goianos ficaram no 1 a 1, resultado que não agradou ao torcedor colorado. Porém, Hemerson Maria destaca que o time conseguiu ter uma boa atuação, mas pecou no momento decisivo e faltou concentração diante de uma equipe que vem crescendo na competição. "O torcedor ficou chateado pelo result...