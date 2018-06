Esporte Para Hemerson Maria, Vila ficou devendo na parte técnica, mas o importante é voltar a vencer O treinador também destacou que o grupo está absorvendo bem as críticas que vem recebendo no decorrer do campeonato

Após o pior momento do Vila Nova no ano, o clube enfim pode voltar a comemorar uma vitória na Série B. Foram 7 partidas sem sentir o gosto de um triunfo, porém diante do Boa Esporte, o clube conseguiu acabar com o jejum, mesmo não tendo tido uma grande atuação tecnicamente, como ressaltou o treinador colorado, Hemerson Maria. "Não iniciamos bem o jogo, mas de...