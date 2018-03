Para evitar polêmica, meia do Goiás não comenta arbitragem

A frase do meia Giovanni após o fim do jogo retrata bem o cenário que o clássico entre Atlético e Goiás terminou. “Não vou falar nada para não falar m*”, resumiu o meia, que levou cartão vermelho direto por reclamar de forma mais alterada. O clássico na tarde deste domingo (11) ficou marcado pelo jogo com mais expulsões neste Campeonato Goiano. Foram cinco, três do ...