Esporte Para enfrentar Novo, Iporá tem ajudinha do Camaleão

O Iporá inicia neste domingo (3) uma disputa que trata como uma das mais importantes da história do clube. Diante do Novoperário, o Lobo Guará começa a 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro, agora no formato eliminatório. O duelo de ida ocorre no Mato Grosso do Sul, no Estádio Morenão, em Campo Grande, a partir das 17 horas. “A equipe está bem unida, a base do E...