Esporte Para dar resposta, Atlético não deve poupar contra Crac Dragão precisa se recuperar após derrota no clássico diante do Goiás

Dividido entre a necessidade de reabilitação no Estadual - foi batido por 3 a 0, no clássico, pelo Goiás - e de uma estreia positiva na Copa do Brasil, na semana seguinte -, o Atlético mergulha, de corpo e alma, na missão dupla. Assim, volta a campo, neste sábado (9), para receber o Crac no Estádio Antônio Accioly, às 17 horas. O Dragão, ao contrário do triunfo (3 a 0)...