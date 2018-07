Esporte Para continuar sequência invicta, Dragão terá uma mudança para enfrentar o São Bento O Atlético já soma 7 partidas sem derrotas e ocupa a 6ª colocação, com 27 pontos

O Atlético entra em campo contra o São Bento, neste sábado (28), no estádio Walter Ribeiro, pela 17ª rodada da Série B. Diante do clube paulista, que ocupa a zona intermediária da tabela, 14º, o Dragão quer dar sequência a série invicta, que já dura 7 partidas, de quebra quer voltar ao G4 da competição, já que os goianos estão na 6ª colocação, com 27 pontos, a mesma p...